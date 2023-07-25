Два человека погибли от удара током в Санкт-Петербурге
Фото: [© РИА Новости / Наталья Селиверстова]
Как проинформировали в управлении следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в Красносельском районе северной столицы.
«Вечером 25 июля… в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения», - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Как добавили в городском главке СК РФ, по факту произошедшего проводится следственная проверка.
Ранее сообщалось, что молодой офицер погиб в зоне СВО при невыясненных обстоятельствах.