Два человека погибли от удара током в Санкт-Петербурге

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Фото: [© РИА Новости / Наталья Селиверстова]

Как проинформировали в управлении следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в Красносельском районе северной столицы.

«Вечером 25 июля… в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения», - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Как добавили в городском главке СК РФ, по факту произошедшего проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что молодой офицер погиб в зоне СВО при невыясненных обстоятельствах.

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