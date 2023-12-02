Два человека погибли в ДТП с горящими машинами на юго-западе Москвы

Как информирует ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы, трагический инцидент произошел в районе Киевского шоссе в Новой Москве.

В настоящее время движение на участке ДТП частично затруднено. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В районе Киевского шоссе произошло ДТП с возгоранием трех автомашин. По предварительным данным, два человека погибли», — передает агентство.

Ранее стало известно, что на трассе в Северной Осетии в результате столкновения легкового автомобиля с КАМАЗом погибли двое детей и двое взрослых.