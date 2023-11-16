Два человека погибли во время пожара в Москве

На северо-востоке Москвы произошел страшный пожар в квартире одного из жилых домов на улице Стрелецкой вечером четверга, 16 ноября 2023 года, пишет РИА Новости .

Известно, что пожар произошел на 50 квадратных метрах в квартире. Сейчас возгорание удалось потушить, но в это время было обнаружено два тела – это женщина (находилась в квартире) и мужчина (в подъезде). Семерых жильцов сотрудники МЧС смогли спасти.

На данный момент точная причина пожара не установлена, проводятся все необходимые экспертизы. Ход проверки контролирует прокуратура и следователи СКР.