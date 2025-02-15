Два человека пострадали на параде в Филадельфии из-за стрельбы

Внезапно началась стрельба. В результате пострадали два человека.

В пятницу, 14 февраля, на бульваре Бена Франклина в Филадельфии проходил парад по случаю празднования победы команды «Филадельфия Иглз» на Супербоуле.

О ЧП со ссылкой на полицию сообщает телеканал CBS.

Раненные в ногу женщины пришли в медицинскую палату, где им оказали помощь. Состояние пострадавшим оценивается как стабильное.

Напомним, финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу прошел в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье возбудили дело после нападения на женщин в подольском храме.