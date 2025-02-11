Пожарные ликвидировали огонь на промпредприятии в Саратове после атаки БПЛА
Бусаргин: в Саратове потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА
Фото: [flickr.com]
Пожар на промышленном объекте в Саратове, возникший после атаки дронов на регион, был потушен специалистами. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
В ранние утренние часы Бусаргин предупредил о возможной угрозе атак дронов. Силы ПВО смогли уничтожить несколько беспилотных летательных аппаратов, однако в результате инцидента одно из промышленных предприятий в Саратове получило повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации.