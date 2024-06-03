Два десятка беспилотников ВСУ сбили в Курской области

В Курской области ликвидированы и обезврежены БПЛА, запущенные на населенные пункты со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

При атаке БПЛА помогли средства радиоэлектронной борьбы, которые сбили с курса и ликвидировали дроны. По словам Смирнова, беспилотники были нацелены на Глушковский, Кореневский и Суджанский районы.

«Никто из жителей не пострадал. В селе Гордеевка после обстрела была повреждена линия электропередачи. В настоящее время свет частично восстановлен, ремонтные работы продолжаются», — отметил глава региона.

После попытки атаки со стороны украинских коптеров и дронов-камикадзе было повреждено одно домовладение в Обухово. Собственник не пострадал, ему обещали помочь с восстановлением дома.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Адлер» обманул операторов украинских дронов.