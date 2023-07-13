Два детских сада в Королеве и Мытищах получили кадастровые номера

Два детсада в Королеве и Мытищах на 250 и 240 мест соответственно оперативно поставлены на кадастровый учет. Их возвели в рамках реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Одно дошкольное учреждение расположено в жилом комплексе «Парад планет». Трехэтажное здание площадью 3,6 тысячи квадратных метров рассчитано на двенадцать групп. В детсаду есть музыкальные и физкультурные залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и пищеблок. Для каждой группы на территории учреждения предусмотрена собственная площадка с теневым навесом.

Второй детский сад, получивший кадастровый номер, расположен в жилом комплексе «Скандинавский». В трехэтажном здании площадью свыше 3,5 тысячи квадратных метров предусмотрены игровые, спальни, мастерские, а также медицинский блок, музыкальный и спортивный залы. Во дворе дошкольного учреждения есть прогулочная зона и спортплощадка.

Как подчеркнула замруководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова, развитие социальной инфраструктуры является для региона приоритетной задачей, поэтому управление принимает все необходимые меры по своевременному оформлению таких объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что шесть округов региона оказались в так называемой красной зоне по капитальному ремонту детсадов и школ.