Два друга трагически погибли в ДТП в Перми с разницей в несколько секунд

В Перми средь бела дня несколько автомобилей сбили насмерть двух друзей. Причем один пережил другого всего не какой-то короткий миг. Об трагическом инциденте пишет «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Отмечается, что все произошло накануне на на перекрестке улицы Одоевского с улицей Братьев Игнатовых.

«Nissan Almera под управлением 19-летнего водителя проехал на красный свет и сбил 20-летнего Анджея, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев происшествия поспешили на помощь. Когда они склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал BMW», — приводится в публикации.

Уже известно, что второй водитель ехал на зеленый сигнал светофора. Медиками было установлено, что сбившие друзей автолюбители не были в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что Анджей и Владимир учились вместе в Пермском колледже транспорта и сервиса. В настоящее время полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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