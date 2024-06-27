Два фельдшерско-акушерских пункта откроются в подмосковном Волоколамске

В Волоколамском округе готовы к открытию два ФАПа, которые построили в деревне Ботово и селе Спасс, объектам выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

ФАПы построили по госпрограмме за счет средств бюджета с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ», они рассчитаны на 36 посещений в смену. Площадь зданий составляет 200 квадратных метров. В них обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пребывания пациентов и помещение для персонала. Рядом с ними разместили парковку и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.