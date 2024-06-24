Два фельдшерско-акушерских пункта уже готовы к открытию в округе Шаховская

Министерство строительного комплекса Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Дор и селе Ивашково в городском округе Шаховская.

Примечательно, что новые объекты здравоохранения были построены по государственной программе за счет средств бюджета. Площадь каждого одноэтажного здания составляет двести квадратных метров.

На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, выполнено комплексное озеленение территории. Примечательно, что ФАПы построены с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с успешным завершением олимпиадного сезона.