Два грузовика раздавили «Инфинити» на скоростном диаметре в Москве, разлилось топливо

В районе Метрогородка, неподалеку от станции МЧД Белокаменная, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля «Инфинити» на Московском скоростном диаметре. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал РЕН, публикуя на своем сайте видео с места происшествия.

По информации, полученной от очевидцев, в результате аварии грузовые автомобили нанесли серьёзные повреждения легковому автомобилю иностранного производства. В салоне автомобиля оказались заблокированы два человека, которые получили травмы. Спасатели использовали специальное оборудование для их извлечения.

В результате аварии на месте происшествия произошло вытекание топлива, но без последующего возгорания.

Ранее сообщалось, что на трассе под Москвой автобус столкнулся с грузовиком, семь человек пострадали. Авария случилась на 45-м километре Симферопольского шоссе. рейсовый автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем во время попутного движения. Среди получивших травмы шестеро пассажиров и водитель.