«Два куска железа»: экстрасенс выяснила, смогут ли Айза и Дуров быть вместе
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Бывшая жена репера Гуфа Айза поделилась в Сети откровениями с фанатами. Теледива призналась, что в свое время сделала ставку не на того мужчину и отшила Дурова, когда тот еще не был богат.
Ясновидящая Елена Батыр решила разобраться, стоит ли основатель популярного мессенджера переживаний Айзы.
«Любой девушке повезет с Дуровым – он умеет любить и в горе, и в радости. Даже если бы он не был богат, то смог бы дать своей избраннице все, что ей нужно», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако прогноз на возобновление романтического общения между знаменитостями оставляет желать лучшего.
«У Дурова и Айзы нет совместных знаков притяжения. Если они встретятся в обычной жизни, это будут два куска железа, между которыми нет магнитов. Быт и семья у Дурова с Айзой не сложатся — они не смогут ежедневно находиться рядом друг с другом», — пояснила эзотерик.
Однако теледива не собирается опускать руки и активно ищет вторую половинку на сайте знакомств.
«С обычными мужчинами Айзе будет непросто. Первое время на сайте знакомств она не сможет встретить свою любовь. Однако потом идут хорошие знаки: Айза решит узнать некоторых мужчин поближе. В начале общения девушку будет интересовать не достаток претендента, а его внутренний мир», — подытожила ясновидящая.
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