«Два куска железа»: экстрасенс выяснила, смогут ли Айза и Дуров быть вместе

«Любой девушке повезет с Дуровым – он умеет любить и в горе, и в радости. Даже если бы он не был богат, то смог бы дать своей избраннице все, что ей нужно», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».