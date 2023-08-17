«Недоброжелатели сглазили возлюбленных»: ясновидящая назвала истинную причину развода Бритни Спирс и Сэма Асгари

«Дата бракосочетания наложила на Бритни и Сэма свой от печаток. Недоброжелатели сглазили возлюбленных — они были слишком красивой и завидной парой. К тому же, Бритни и Сэм кармически разные люди: он привык скрывать эмоции, а она наоборот — открытая, искренняя, вспыльчивая и одновременно доброжелательная», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».