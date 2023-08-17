«Недоброжелатели сглазили возлюбленных»: ясновидящая назвала истинную причину развода Бритни Спирс и Сэма Асгари
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В Голливуде прогремела новость о том, что Бритни Спирс и Сэма Асгари ждет бракоразводный процесс. По данным зарубежных СМИ, актер обвиняет звезду в измене.
Известная ясновидящая Елена Батыр назвала истинную причину предстоящего развода именитой пары.
«Дата бракосочетания наложила на Бритни и Сэма свой от печаток. Недоброжелатели сглазили возлюбленных — они были слишком красивой и завидной парой. К тому же, Бритни и Сэм кармически разные люди: он привык скрывать эмоции, а она наоборот — открытая, искренняя, вспыльчивая и одновременно доброжелательная», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Батыр подчеркнула, что Бритни и Сэм оказались на так называемой стадии «дружбы» в отношениях, что завело их в тупик.
«Любовь и страсть ушли на второй план. Уже в мае 2023 года знаменитый актер был недоволен браком. Измен и подводных камней я не вижу», — пояснила эзотерик.
Прогноз по поводу дальнейшей судьбы пары в любовной сфере неутешителен.
«Вряд ли они воссоединятся снова. Первое время их может удержать тема жилья. Однако звездная пара разойдется, причем даже в рабочих вопросах они упрутся в тупик», — подытожила собеседница.
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