Два маленьких брата насмерть отравились неизвестными ягодами в лесу под Саратовом
СК возбудил дело после отправления лесными ягодами двух малышей под Саратовом
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В посёлке Ровное, расположенном неподалеку от Саратова, произошла трагедия: два ребёнка, двух и семи лет, погибли от отравления неизвестными ягодами после прогулки в лесу. Об этом стало известно из сообщения «КП Саратов», которое ссылается на информацию от регионального Министерства здравоохранения.
В один из дней, 24 июня, трое детей — два мальчика и девочка — решили отправиться на прогулку в лес. Там они попробовали неизвестные ягоды. После возвращения домой дети почувствовали себя плохо: их тошнило, поднялась температура, они ощущали сильную слабость и буквально валились с ног.
Согласно информации, полученной от Телеграм-канала «ЧП-Саратов», бригада скорой помощи была вызвана лишь на следующий день, когда состояние детей ухудшилось. Причиной столь позднего обращения в медицинское учреждение стало то, что мать детей в этот день находилась в родильном доме, где недавно родила шестого ребёнка.
По информации, полученной от журналистов, стало известно, что в день обращения за медицинской помощью скончался двухлетний ребёнок. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили факт смерти еще одного мальчика семи лет.
Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое, уточнили в ведомстве.
В городе Энгельс Саратовской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что пассажиры круиза «В космос» отравились по пути на Валаам.