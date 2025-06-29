Два маленьких брата насмерть отравились неизвестными ягодами в лесу под Саратовом

В посёлке Ровное, расположенном неподалеку от Саратова, произошла трагедия: два ребёнка, двух и семи лет, погибли от отравления неизвестными ягодами после прогулки в лесу. Об этом стало известно из сообщения «КП Саратов», которое ссылается на информацию от регионального Министерства здравоохранения.

В один из дней, 24 июня, трое детей — два мальчика и девочка — решили отправиться на прогулку в лес. Там они попробовали неизвестные ягоды. После возвращения домой дети почувствовали себя плохо: их тошнило, поднялась температура, они ощущали сильную слабость и буквально валились с ног.

Согласно информации, полученной от Телеграм-канала «ЧП-Саратов», бригада скорой помощи была вызвана лишь на следующий день, когда состояние детей ухудшилось. Причиной столь позднего обращения в медицинское учреждение стало то, что мать детей в этот день находилась в родильном доме, где недавно родила шестого ребёнка.

По информации, полученной от журналистов, стало известно, что в день обращения за медицинской помощью скончался двухлетний ребёнок. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили факт смерти еще одного мальчика семи лет.

Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое, уточнили в ведомстве.

В городе Энгельс Саратовской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что пассажиры круиза «В космос» отравились по пути на Валаам.