Два недуга крадут сон: почему чувствуется истощение после нормальной ночи

Постоянное чувство усталости после, казалось бы, полноценного ночного сна может быть не просто следствием стресса или переутомления, а симптомом ряда серьезных заболеваний. Об этом, со ссылкой на терапевта Алисию Рот, сообщает медицинское издание Infobае, передает Лента.ру.

Специалист указывает, что одной из распространенных, но часто недиагностируемых причин является синдром обструктивного апноэ сна. При этом состоянии у человека происходят многократные остановки дыхания, что нарушает естественную архитектуру сна и лишает его глубоких, восстановительных фаз. К другим нарушениям, мешающим качественному отдыху, врач отнесла синдром беспокойных ног и нарколепсию — патологию нервной системы, при которой сбиваются циркадные ритмы.

Помимо непосредственных расстройств сна, причина хронической утренней разбитости может крыться в соматических проблемах. Терапевт Рот связывает это состояние с возможным гормональным дисбалансом, в частности, со сбоями в работе щитовидной железы, а также с дефицитом важных микроэлементов, таких как железо, или витаминов. Для точной диагностики этих состояний необходимо пройти лабораторные исследования. Также эксперт призывает обратить внимание на психологическое состояние, поскольку тревожные расстройства и депрессия напрямую влияют на качество ночного отдыха, приводя к ощущению истощения с самого утра.

