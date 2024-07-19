Два нефтяника погибли на месторождении в ХМАО в одну смену

На Хохряковском нефтегазовом месторождении в ХМАО в один день погибли двое рабочих, причем из-за разных причин. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В Нижневартовском районе на меторождении случилось две трагедии одновременно. На Ермаковском предприятии по ремонту скважин во время работы погибли два человека. Трудовая инспекция ХМАО уточнила, что одного нефтяника ударила молния, а второго нашли без признаков жизни в технологической емкости. Инциденты признали несчастными случаями.

Инспекции еще предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось о нарушениях на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Там возникла угроза нового взрыва.