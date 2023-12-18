Два незарегистрированных зимних аттракциона выявили в Подмосковье

«Ближе к новогодним праздникам таких нарушений становится меньше, большинство владельцев зимних горок и тюбинговых трасс уже зарегистрировали их в Управлении Гостехнадзора Минэкологии. Однако проверки все равно необходимы, так как возможны и другие нарушения, связанные с обустройством и эксплуатацией зимних аттракционов», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.