Два незарегистрированных зимних аттракциона выявили в Подмосковье
Фото: [Фото Минэкологии]
Инспекторы Гостехнадзора на прошлой неделе проверили зимние горки в городских округах Власиха и Павловский-Посад, в результате им удалось выявить два незарегистрированных в управлении зимних аттракциона. Об этом сообщили в областном Минэкологии.
«Ближе к новогодним праздникам таких нарушений становится меньше, большинство владельцев зимних горок и тюбинговых трасс уже зарегистрировали их в Управлении Гостехнадзора Минэкологии. Однако проверки все равно необходимы, так как возможны и другие нарушения, связанные с обустройством и эксплуатацией зимних аттракционов», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
В общей сложности за неделю специалистам удалось проверить 24 аттракциона. По их итогам администрации округов вынесли предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, заключил министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.