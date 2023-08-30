Два новых детских сада откроют 1 сентября в микрорайоне Восточное Бутово Ленинского округа

Пятьсот пятьдесят юных жителей микрорайона Восточное Бутово Ленинского городского округа смогут в скором времени посещать два новых дошкольных учреждения, которые уже готовы к открытию. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Глава ведомства Владимир Локтев рассказал, что оба учреждения построены с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Трехэтажные здания детских садов соответствуют всем новейшим требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям: кроме групповых с игровыми и спальнями, оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Также в рамках проекта проведено комплексное благоустройство территории с обустройством тротуаров и высадкой зеленых насаждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что семь с половиной тысяч тонн канцелярии отправили из Подмосковья в новые регионы в рамках акции «Доброе дело».