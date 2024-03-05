Два новых дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых домов в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о корпусах под номерами 5.2 и 7.2. Суммарно они рассчитаны более чем на 700 квартир общей площадью свыше тридцати тысяч квадратных метров, уточнили в областном Минжилполитики.

Каждый корпус состоит из двух семнадцатиэтажных зданий. На первом этаже они соединены торговым павильонов, где будут работать в том числе магазины, аптеки, кафе и пекарни.

Входные группы оборудованы по принципу безбарьерной среды. Квартиры передадут дольщикам с чистовой отделкой, в некоторых будут установлены кухонные гарнитуры и мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители аварийных домов в Клину переедут в новые квартиры уже этим летом.