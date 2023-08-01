Два новых складских комплекса позволят индустриальному парку «Кабаново» увеличить площади для бизнеса в Подмосковье

В индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуевском округе ввели в эксплуатацию два складских корпуса. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что застройщик ООО «МС-Бизнес» вложил в проект 100 миллионов рублей. Площадь новых корпусов превышает три тысячи квадратных метров, в них будут хранить товары непродовольственной группы. В результате в округе создали 20 рабочих мест, проект сопровождал менеджер ЦСС при областном Правительстве. Отметим, что сейчас резидентами индустриального парка являются более 60 компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.