Два обновленных парка открылись в Подмосковье в минувшие выходные

В день открытия парки в Раменском и Ступино посетили в общей сложности более тридцати пяти тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Так в минувшие выходные мы открыли сразу два больших парка — парк усадьбы Борисоглебское в Раменском и парк Островского в Ступино. Это старые парки с историей, и мы постарались не просто обновить территории, но и сохранить их уникальность и исторический контекст», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Парк у озера Борисоглебское в городском округе Раменское торжественно открыли в субботу, работы по благоустройству парка здесь проводились с октября 2021 по июль 2023. Общая территория благоустройства составила 18,5 га.

А в воскресенье в Ступино был торжественно открыт после реконструкции парк культуры и отдыха им. Н. Островского. Площадь парка составляет 27 га. В ходе работ по благоустройству в парке сделали два фонтана на главной аллее, новую сцену, пешеходные дорожки и отдельную велодорожку, скейт-парк и памп-трек, игровые площадки для детей разных возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал жителям подмосковной Вереи, что масштабное благоустройство города завершится к сентябрю.