Два орудия вместо танка: как российские бойцы нашли засаду ВСУ и уничтожили врага

Боец по прозвищу Тертый долго работал с операторами БПЛА на передовой. Не раз его отряд выезжал на помощь товарищам. О том, как российские дроны спасали бойцов от обстрелов ВСУ, Тертый рассказал нашему корреспонденту.

Однажды комбриг дал задачу — поймать и уничтожить украинскую боевую машину, которая обстреливала гражданские объекты в селе. Тертый с товарищами выдвинулся на место и неделю прожил в поле, не отлучаясь, в поисках следов танка. Но найти ничего не удавалось.

«Раз утром слышу специфические звуки: «Бах, ба-бах!», и тут же по рации летит: «По нам танки долбят». БПЛАшники тут же запустили «самолет», но из-за утренней дымки ничего не было видно. Увидели, что горит пара домов. Вдруг смотрим — стоит одна машина с пушкой и перед ней еще одна, а рядом «буханка», вокруг которой человек 15», — вспомнил Тертый.

Выяснилось, что это был не танк, а очень точная пушка-гаубица Д-20 и противотанковое орудие «Рапира». Орудия работали одновременно. В распоряжении у наших военных был беспилотник «Элерон». Как сказал наш собеседник, это БПЛА хорошего качества: он разворачивается против ветра, сбрасывает обороты и просто висит в воздухе, как вертолет, хотя он и на крыльях. Этот дрон дал координаты взводу артиллеристов, но в спешке снаряды ушли несколько левее.

«Украинцы поняли, что по ним стреляют, и сразу убежали в здание. Уже туда прилетели следующие снаряды. Выбежали только двое, и в итоге последних двоих убило бетонными плитами, которые упали в результате обстрела», — заметил Тертый в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как российский солдат попал в госпиталь, чуть не потеряв зрение после взрыва.