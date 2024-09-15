Два пилота разбились в Болгарии во время репетиции авиашоу в честь 20-летия вступления страны в НАТО

Репетиция авиашоу в честь 20-летия вступления Болгарии в НАТО, прошедшая накануне, была омрачена трагическими событиями, пишет портал Bulgarian Military.

Отмечается, что там во время полета разбились два болгарских пилота. Само авиашоу должно было быть приуроченным к 20-летию вступления Болгарии в НАТО.

Из-за того, что самолет летел на предельно малой высоте, пилоты не имели возможности катапультироваться и погибли мгновенно, разбившись о землю.

Сам же учебно-тренировочный полет выполнялся на чехословацком легком штурмовике L-39ZA Albatros 1960-х годов выпуска. Сейчас в произошедшем разбираются местные правоохранители и военная прокуратура.

Ранее мы писали, что в Челябинске приземлился самолет S7 с мертвым пассажиром.