В Челябинске приземлился самолет S7 с мертвым пассажиром

64-летний мужчина скончался во время перелета из Новосибирска в Челябинск на борту самолета авиакомпании S7. Об трагическом инциденте проинформировала пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Сообщается, что пассажира, не подающего никаких признаков жизни, заметили сидящие рядом путешественники. Они-то и вызвали бортпроводников, сообщивших о случившемся диспетчерам. К тому времени самолет уже готовился к посадке. Было принято решение сажать борт в аэропорту прибытия.

«Сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета находится пассажир без признаков жизни, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска в 16:20», — сообщили в полиции.

Уже в челябинском аэропорту прибывшие на место медики осмотрели пассажира и подтвердили его смерть от сердечного приступа. В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу на дороге.