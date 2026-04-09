Два подмосковных города соединит новый автобусный маршрут с 17 апреля

С 17 апреля 2026 года жители и гости Зарайского округа смогут добраться до Рязани на новом автобусном маршруте, пишет REGIONS . Рейсы будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в администрации округа. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Автобус будет отправляться от автовокзального центра Рязани в 07:10 и 17:45 по выходным дням. По пути он делает остановки в Алешне (07:35 и 18:10), Пальных (07:40 и 18:15), Пионерском (07:50 и 18:25) и Большом Жоково (08:00 и 18:35). В Зарайск автобус прибывает в 09:00 и 19:25.

В обратном направлении — от автовокзала Зарайска — рейсы отправляются в 09:00 и 19:25 (пт., сб., вс.). Остановки те же: Большое Жоково (09:25 и 19:45), Пионерский (09:35 и 19:55), Пальные (09:45 и 20:05), Алешня (09:50 и 20:10). Прибытие на автовокзальный центр Рязани — в 10:10 и 20:35.

При покупке билета необходим паспорт. Новый маршрут, как ожидается, сделает поездки между двумя городами более удобными и доступными для пассажиров.

