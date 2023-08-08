Два предмета — и бюджет: бывший школьник поступил в МФТИ из-за отца
Фото: [Сергей Пятаков/©РИА Новости]
Абитуриент поступил на бюджет в Физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ, набрав на ЕГЭ всего 127 баллов, сообщает Mash. Как уточняется, отец поступившего выполняет боевые задачи на Украине в рамках спецоперации.
По словам бывшего школьника, на ЕГЭ по профильной математике он набрал 70 баллов, по русскому языку — 57 баллов, а по физике — 66 баллов.
Фото: [Евгений Епанчинцев/©РИА Новости]
Счастливчик
Позже молодой человек узнал, что для поступления в МФТИ экзамен по физике сдавать не требуется. В итоге в его кармане оказалось только 127 баллов.
«У меня не 193, а 127 баллов, потому что инфу (информатику — прим. Ред.) я не сдавал. Я почему-то думал, что <…> физика тоже засчитывается, но не засчитывается», — заявил будущий студент.
В итоге парня зачислили с теми баллами, что у него есть. Как оказалось, все из-за работы его отца.
Защитник Родины
Отец поступившего участвует в СВО. Детям защитников Родины полагаются бюджетные места в российских вузах. Соответствующий законопроект приняли в конце прошлого года.
Согласно ему, университеты и другие образовательные организации каждый год устанавливают количество бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители ушли на СВО. При этом число льготников должно быть не менее 10% от общего числа поступивших.
Ранее мы сообщали, что в России предложили создать льготы для хороших отцов.