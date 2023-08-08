Два предмета — и бюджет: бывший школьник поступил в МФТИ из-за отца

Абитуриент поступил на бюджет в Физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ, набрав на ЕГЭ всего 127 баллов, сообщает Mash. Как уточняется, отец поступившего выполняет боевые задачи на Украине в рамках спецоперации.

По словам бывшего школьника, на ЕГЭ по профильной математике он набрал 70 баллов, по русскому языку — 57 баллов, а по физике — 66 баллов.

Фото: [ Евгений Епанчинцев/©РИА Новости ]

Счастливчик

Позже молодой человек узнал, что для поступления в МФТИ экзамен по физике сдавать не требуется. В итоге в его кармане оказалось только 127 баллов.

«У меня не 193, а 127 баллов, потому что инфу (информатику — прим. Ред.) я не сдавал. Я почему-то думал, что <…> физика тоже засчитывается, но не засчитывается», — заявил будущий студент.

В итоге парня зачислили с теми баллами, что у него есть. Как оказалось, все из-за работы его отца.

Защитник Родины

Отец поступившего участвует в СВО. Детям защитников Родины полагаются бюджетные места в российских вузах. Соответствующий законопроект приняли в конце прошлого года.

Согласно ему, университеты и другие образовательные организации каждый год устанавливают количество бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители ушли на СВО. При этом число льготников должно быть не менее 10% от общего числа поступивших.

Ранее мы сообщали, что в России предложили создать льготы для хороших отцов.