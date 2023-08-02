В России предложили создать льготы для хороших отцов

В Госдуме недавно заговорили об «эпидемии безотцовщины» в России. Речь о явлении, когда даже в полной семье отец существует лишь номинально, а фактически не проводит время с детьми.

Как рассказала психолог, бизнес-коуч Алена Ходош, искоренить эту негативную тенденцию можно, дав мужчинам понять, что государство им помогает, поддерживает финансовыми и иными мерами.

Так называемых хороших отцов нужно мотивировать и облегчать им жизнь, считает эксперт. К этой категории она рекомендовала относить тех мужчин, которые на регулярной основе проводят время со своими детьми.

«Можно, чтобы раз в год отцы сдавали сведения, подтверждающие их времяпрепровождение с семьей, в органы социальной защиты. Это могут быть билеты на поезд или самолет, выписки из отелей, справки из кружков, курсов, которые гласили бы, что конкретный мужчина действительно появлялся в том или ином месте со своими детьми. По аналогии с декларациями, которые мы сдаем в налоговую», — предложила Ходош в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отцам, которые уделяют достаточно внимания своим чадам, психолог рекомендует предоставлять дополнительные льготы.

«Это может быть бесплатное техобслуживание авто, бесплатные занятия спортом, дополнительный отпуск или гибридная форма работы. Я считаю, что такой подход укрепит семьи и мотивирует мужчин больше времени проводить со своими детьми», — уточнила собеседница.

Если говорить о бесплатном техобслуживании, пояснила Ходош, то его нужно предоставлять мужчинам, которые проводят время с детьми или находятся в декрете. Длительность этого механизма поддержки, соответственно, тоже должна быть ограничена сроком декрета — три года.

«Так можно будет куда-то ездить в автомобиле с ребенком, а не сидеть дома. Поездки могут быть как дальние (Крым, Краснодарский край, другие регионы), так и, например, в какой-нибудь парк на прогулку, если такового нет рядом с домом», — пояснила психолог.

Спорт, продолжила эксперт, необходим мужчинам, потому что родителю важно держать себя в хорошей форме — как физической, так и моральной.

«К четырем неделям отпуска надо давать хотя бы еще одну пятую, чтобы папа мог сам отдохнуть, съездить куда-то один. Как вариант — предоставлять таким мужчинам бесплатные путевки в санатории. Также можно предусмотреть гибридную форму работы, чтобы если ребенка не с кем оставить, отец мог бы не брать отгулы и больничные, а просто работал в удаленном режиме», — предложила Ходош.

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