Два представителя Подмосковья вышли в финал премии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Народное голосование за лидеров пройдет в течение этой недели.

Всего на премию поступило более 58 тыс. заявок со всей страны. В результате были определены 100 финалистов.

В число финалистов вошли два жителя Подмосковья — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Артемьев и исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов.

Проголосовать за финалистов можно в мини-приложении в мессенджере MAX. Победителей определят в 10 номинациях. Олег Артемьев участвует в номинации «Медиа», Андрей Богданов — в номинации «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сварщика из Московской области с победой во всероссийском конкурсе профессионального мастерства.