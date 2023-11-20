Два проекта Минздрава Подмосковья победили в конкурсе региональных проектов «Смарт Диалог»
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Два проекта подмосковного Минздрава одержали победу по итогам конкурса по выявлению и тиражированию лучших управленческих практик «Смарт Диалог», сообщили в пресс-службе ведомства. Его организовало Агентство стратегических инициатив.
«Отрадно видеть, что наши наработки получают высокую оценку на федеральном уровне — на конкурсе, где приняли участие более 600 проектов различных регионов России. Так, по направлению «Здравоохранение» конкурса «Смарт Диалог» из четырех номинаций в двух победу одержали проекты Минздрава Московской области: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая помощь», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Проект «Поликлиника. Перезагрузка» представляет собой единый стандарт, позволяющий делать работу медицинских учреждений более эффективными, а также ориентировать их на удобство пациентов. Второй проект, «Эффективная скорая медицинская помощь», направлен на обеспечение соблюдения временных нормативов по доезду бригад на вызовы и качеству оказания медицинской помощи. Оба проекта предложат для рассмотрения и последующего тиражирования другим российским регионам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.