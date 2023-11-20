Два проекта Минздрава Подмосковья победили в конкурсе региональных проектов «Смарт Диалог»

«Отрадно видеть, что наши наработки получают высокую оценку на федеральном уровне — на конкурсе, где приняли участие более 600 проектов различных регионов России. Так, по направлению «Здравоохранение» конкурса «Смарт Диалог» из четырех номинаций в двух победу одержали проекты Минздрава Московской области: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая помощь», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.