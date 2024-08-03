Два ребенка госпитализированы после ДТП в Ноябрьске

В Ноябрьске на регулируемом перекрестке столкнулись две машины. В аварии пострадали два ребенка, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

LADA Granta и Fiat столкнулись на улицах Советской и Мира 2 августа, в 14:20. Пострадали двое детей 2009 и 2023 годов рождения. С разными травмами их доставили в приемное отделение НЦГБ.

Отмечается, что перекресток, где произошло дорожно-транспортное происшествие, регулировался светофорами.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с перевертышем произошло у Ленинска-Кузнецкого. Среди четырех пострадавших есть дети.