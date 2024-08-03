Смертельное ДТП с перевертышем произошло у Ленинска-Кузнецкого

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Новосибирск — Юрга. Как сообщает издание «Vse42.ru» , пострадали четыре человека, среди которых есть дети.

Авария случилась на 199-м километре трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. По предварительной версии, отечественный автомобиль LADA Granta пытался пойти на обгон, но на встречной полосе врезался в LADA Priora.

Погибла пассажирка «Гранты». Ей было 25 лет. Двое несовершеннолетних в возрасте восьми 15 лет пострадали.

Водители обоих транспортных средств также были травмированы, сообщает ГУ МВД по Кузбассу. Всем оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Якутии.