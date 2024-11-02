Два ребенка остались без матери: муж погибшей после липосакции петербурженки рассказал подробности ее смерти

Скончавшаяся накануне после неудачной операции по липосакции жительница Санкт-Петербурга нашла ту самую роковую клинику через интернет. Об этом в беседе с телеканалом РЕН поведал супруг погибшей женщины Юрий. По словам мужчины, его жена решилась на операцию из-за чрезмерно большой груди, от веса которой уже начала болеть спина и стало тяжело двигаться.

Он также сообщил, что перед тем, как лечь на операционный стол, супруга сдала все необходимые анализы, результаты исследований были хорошие.

«После двоих родов оставалась кожа на животе, оба раза было кесарево. То есть мышцы были нарушены, живот не убирался», — уточнил Юрий.

Мужчина признался, что в семье остались двое детей. О смерти матери знает пока только младший ребенок.

Журналисты телеканала также выяснили, что клиника пластической хирургии неоднократно привлекалась за незаконную предпринимательскую деятельность к административной ответственности. Однако продолжала упорно работать. В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего, выясняя, от чего на самом деле погибла молодая женщина.

Ранее сообщалось, что у пациентки клиники пластической хирургии в Петербурге произошла внезапная остановка сердца прямо на хирургическом столе.