Жительница Петербурга умерла после липосакции в клинике

Петербурженка решила удалить жировые отложения и обратилась за процедурой в клинику в Приморском районе Санкт-Петербурга, однако неожиданно скончалась на следующий день. Об этом пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, пациентке зрелого возраста провели операцию в частном медцентре на улице Матроса Железняка. Хирургическое вмешательство совершили 31 октября, процедура липосакции прошла без проблем. Однако на следующий день тело петербурженки нашли без признаков жизни в палате. Врачи пытались провести реанимацию, но все было тщетно.

Предполагают, что у женщины остановилось сердце. Что послужило причиной этому теперь будут выяснять правоохранители. В настоящее время персонал опрашивают, проводят проверку по факту трагедии.

Ранее пластический хирург Алексанян определил главные риски при пластических операциях.