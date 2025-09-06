Два ребенка пострадали ДТП в Подмосковье из-за выскочившей на встречку Toyota

На 4-м километре автодороги ММК – Никольское – Горки в Дмитровском городском округе Московской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Как уточнили в полиции, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, включая двоих детей в возрасте 11 и 14 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Сегодня примерно в 16:00 на 4-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД сейчас на месте выясняют все обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавших пока не поступила.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили о снижении аварийности на дорогах.