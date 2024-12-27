Два ребенка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Приморье

В результате пожара, произошедшего в одном из частных домов в городе Артём Приморского края, погибли двое детей — 16 и 10 лет. Инцидент произошёл в ночь на 26 декабря. По информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, в момент возгорания в доме находились дети и их отец.

В ведомстве сообщили, что в результате возгорания мужчина получил серьёзные ожоги, и сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме по улице Достоевского в городе Артеме, где проживал отец с двумя детьми (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности)», — сообщает СК.

Следователи в настоящее время работают на месте пожара, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что пожар в частных банях в Батайске оставил семью с ребенком без крыши над головой.