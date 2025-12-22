Два судна и два причала получили повреждения после атаки БПЛА ВСУ на Кубани

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены два причала и два судна. Об этом сообщили 22 декабря в региональном оперативном штабе. Информация опубликована в его телеграм-канале.

В результате нападения украинских беспилотников на причалах вспыхнули пожары, охватившие площадь от 1000 до 1500 квадратных метров. В настоящее время принимаются меры по тушению огня.

Всех, кто был на борту пострадавших судов, эвакуировали. К счастью, никто не пострадал, уточнили в краевом оперштабе.

«В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна», – отмечается в заявлении.

На месте происшествия сейчас трудятся сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее стало известно, что в поселке Волна в Краснодарском крае фрагменты беспилотного летательного аппарата привели к повреждению трубопровода на одном из местных терминалов.