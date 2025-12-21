Пожарные тушат загоревшийся после падения дрона ВСУ трубопровод на Кубани

Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщили в Телеграм-канале оперативного штаба региона.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас пожарные пытаются сбить пламя.

"Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров", - говорится в канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что не менее пяти взрывов прогремело в небе на Краснодарским краем из-за БПЛА.