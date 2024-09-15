Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге среди ночи у Литейного моста

Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 15 сентября. Об этом проинформировала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что теплоход «Соларис», следовавший вверх по течению Невы, совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». При столкновении оба судна удержались на плаву и не получили пробоин.

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. „, — пишет ведомство в своем официальном telegram-канале.

Прокуратура также опубликовала подтверждающее ЧП видео с места происшествия. Причины столкновения сейчас устанавливаются, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход выскочил на мель в акватории Ладожского озера под Петербургом.