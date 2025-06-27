Два туриста не смогли вылететь из Лейпцига из-за пьянства

В немецком аэропорту из-за чрезмерного употребления спиртного два туриста не смогли отправиться в запланированный отпуск по Европе, сообщило издание Bild.

Согласно информации издания, в четверг, 26 июня, в аэропорту Лейпцига два человека дошли до состояния сильного опьянения, ожидая посадки на свои рейсы. Первый инцидент произошел с 27-летним гражданином Германии, который задержал вылет на Майорку.

Мужчина, находясь в кресле самолета, перестал реагировать на происходящее. Командир экипажа принял решение остановить подготовку к взлету и вызвал медиков и полицейских.

Несколько часов спустя аналогичная ситуация произошла с 45-летним мужчиной, чей отпуск в Фуншале, на острове Мадейра (Португалия), так и не начался. Отмечается, что турист еще до посадки привлек внимание работников аэропорта сильным запахом алкоголя, но все же был допущен на борт. Однако пилот заявил полиции, что не намерен выполнять рейс с таким пассажиром, мужчину вывели из самолета.

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