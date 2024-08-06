Два участка земли передали в Серпухове для строительства спортивных трасс

Министерство имущественных отношений Московской области согласовало передачу двух земельных участков общей площадью 4,2 га для строительства спортивных трасс в Серпухове МБУ ДО «Спортивная школа «Зубренок». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На базе спорткомплекса «Красные крылья», где занимаются воспитанники из спортшколы «Зубренок» лыжными гонками и мотокроссом, уже имеется гоночная трасса. Для проведения соревнований более высокого уровня, областных и всероссийских соревнований, необходимо увеличить ее протяженность до 10 километров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что спортшколу открыли в 2006 году. В ней также можно заниматься волейболом, мини-футболом, универсальными боями и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.