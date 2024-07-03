Двадцать два человека обратились к омбудсмену Подмосковья в июне
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
По итогам июня к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились двадцать два жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.
Граждан интересовали вопросы жилищно-коммунальных услуг, получения лекарств, недвижимости.
«По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — отметила Фаевская.
Подать обращение можно по телефону 8 (498) 602 32 20, на сайте, на региональном портале госуслуг или по электронной почте: upchmo@mosreg.ru.