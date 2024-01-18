Двадцать рабочих производят капитальный ремонт гимназии в подмосковном Подольске

В городском округе Подольск стартовал капитальный ремонт здания гимназии № 4 на улице Правды в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строители ведут демонтаж внутренних конструкций. Ожидается, что обновление коснется всего здания. В гимназии будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем. Также в классы установят новую мебель и современное оборудование.

Примечательно, что завершить все работы по капитальному ремонту планируется к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что кластеры являются вершиной образовательной пирамиды Подмосковья.