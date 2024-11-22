Две девочки-подростки сбиты в Москве на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора

Как сообщила в соцсетях пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент произошел на улице Центральная в Москве поздно вечером в четверг, 21 ноября. Две девочки 16 и 17 лет переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора, как вдруг им навстречу выскочила иномарка.

В надзорном ведомстве отметили, что водитель проявил невнимательность и сбил подростков. Обе девочки со множеством травм были экстренно госпитализированы в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

«На ул. Центральная водитель автомобиля „Хонда“ сбил двух несовершеннолетних девочек 2007 и 2008 г. р., переходивших проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время устанавливаются все причины произошедшего. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий помог задержать пьяного водителя, сбившего ребенка в Кузбассе.