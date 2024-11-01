Две иркутянки получили 14 лет колонии на двоих за закладки на Ямале

Двух девушек из Иркутска осудили за спрятанные на Ямале закладки с запрещенными веществами, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Было установлено, что в мае текущего года девушки приехали на Ямал и занялись незаконной деятельностью. По Сети они общались с куратором, который указывал им на тайники в Губкинском. Уже оттуда иркутянки забирали товар и передавали в другие города ЯНАО. Так называемые «закладки» нашли в Тарко-Сале, Салехарде и Новом Уренгое.

Правоохранители задержали девушек с поличным: они передвигались под одному из районов с 57 граммами наркотических веществ.

Недавно молодые передатчицы были осуждены за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Каждая из девушек получила семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию.