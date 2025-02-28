Две категории россиян оказались самыми частыми жертвами мошенников

Замдиректор по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин в беседе с RT выделил две категории граждан РФ, которые чаще попадаются на уловки аферистов.

Первыми гражданами, которые больше всех рискуют быть обманутыми, это пожилые люди. По словам эксперта, мошенники пользуются их низкой информационной грамотностью, старческими наивностью и невнимательностью. Как правило, аферисты выбирают схему про доначисление пенсионных баллов или оформление услуг, например, по вызову сантехника или электрика. Также могут выудить информацию с кодом из СМС и пароли из Госуслуг.

«Студенты также весьма часто бывают невнимательны, не имеют необходимого опыта работы с финансовыми инструментами и могут поддаться на провокацию мошенников», — сказал Воронин.

В основном злоумышленники используют легенды про подработку, так как студентам это всегда актуально. Пользуясь этим, они могут узнать личные данные и похитить последние деньги.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья подробно рассказали, как чаще всего мошенники обманывают студентов.