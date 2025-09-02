Две многоэтажки загорелись после ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
Фото: [pxhere.com]
В Ростове-на-Дону верхние этажи двух многоэтажных домов, расположенных на улицах Ткачева и Еременко, пострадали от атаки украинских боевиков. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. В результате атаки здания получили повреждения и загорелись.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.
«В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко», – написал Слюсарь.
Сотрудники оперативных и спасательных служб уже выехали на место инцидента. В настоящее время продолжается сбор дополнительных данных.
