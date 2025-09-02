Две многоэтажки загорелись после ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону верхние этажи двух многоэтажных домов, расположенных на улицах Ткачева и Еременко, пострадали от атаки украинских боевиков. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. В результате атаки здания получили повреждения и загорелись.