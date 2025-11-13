Две новые камеры-невидимки для водителей: в Челябинске усилили контроль на «выделенках»

С понедельника, 10 ноября, в Челябинске ужесточили контроль за движением по полосам для общественного транспорта. На дороги города вышли два новых комплекса автоматической видеофиксации, которые начали штрафовать водителей-нарушителей.

Как сообщили в ЦАФАП ГИБДД, технические новинки расположились на двух оживленных участках:

· на ул. Труда, 156 (в районе ЖК «Западный луч»);

· на ул. Героев Танкограда, 120а (напротив Сада Победы).

Это расширение и без того масштабной сети наблюдения за выделенными полосами. Уже год такая система успешно функционирует на Комсомольском проспекте, улицах Труда, Энгельса и проспекте Ленина. Статистика впечатляет: только с января по сентябрь 2025 года камеры вынесли почти 80 тыс. постановлений за нелегальную езду по «выделенкам».

Нарушителям грозит штраф в размере 2250 руб., однако у них есть возможность сэкономить, оплатив его в первые 20 дней со скидкой 50%.

При этом городская система видеофиксации демонстрирует гибкость. Для минимизации неудобств из-за масштабного ремонта на проспекте Победы, несколько камер на Комсомольском проспекте были временно отключены, а сама выделенная полоса — упразднена.

В ГИБДД заверили, что после завершения дорожных работ контроль на этом участке будет возобновлен. В ближайшей перспективе комплексы видеофиксации также появятся на улицах Братьев Кашириных и Кирова.

Ранее сообщалось, что в России камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО.