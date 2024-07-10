Две опухоли одновременно поразили органы жительницы Кузбасса

В городе Кемерово женщина столкнулась с редкой патологией: ее два органа поразили опухоли, причем одновременно. О медицинском случае сообщает издание «Vse42.ru» .

Кемеровчанка столкнулась с кровотечением из полового органа, с чем и обратилась к врачам. Оказалось, что она давно не была у гинеколога и вовремя не обнаружила серьезную проблему: опухоль. Была обнаружена саркома тела матки, а вскоре, неожиданно, и образование на левой почке.

В Кузбасском клиническом онкодиспансере отметили, что было решено оперировать оба органа. Вмешательство проводили силами онкогинекологического и онкоурологического отделений. За операционным столом специалисты и 62-летняя пациентка провели три часа.

Из почки в итоге успешно удалили опухоль в два сантиметра, из матки — на все десять сантиметров.

Хотя образования удалили, женщине еще потребуется проходить обследования и определяться с дальнейшим лечением. Все будет зависеть от результатов гистологического анализа.

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