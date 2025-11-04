В Химках продолжает свою работу программа историко-патриотических мероприятий в библиотеках. На этой неделе в городской библиотеке №3 состоялись две важные встречи. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

Первая из них прошла 31 октября и была посвящена созданию знаменитого театра «Ленком». В рамках программы организовали кинолекторий, акцентировавший внимание на пути театра — от небольшой студии для рабочей молодежи до одного из символов национальной культуры. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, театры не только отображают, но и формируют культуру общества.

Вторая встреча состоялась 1 ноября, ее посвятили героической обороне Севастополя в 1941 году от немецко-фашистских агрессоров. Депутат Галина Болотова подчеркнула, что современные события имеют много общего с историческими уроками Севастополя. В 2022 году город вновь оказался на передовой, когда защитники, являющиеся наследниками тех героев, отразили атаки противника на Крым и Черноморское направление. Несмотря на удары, Севастополь продолжает держаться крепко, и его жители проявляют единство и стойкость. Эти встречи помогают сохранять память о героических страницах истории нашей страны.

