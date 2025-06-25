Две пенсионерки в Комсомольске-на-Амуре сами отремонтировали яму на дороге

В Комсомольске-на-Амуре две пожилые женщины самостоятельно устранили дефект дорожного покрытия. Видеозапись необычного ремонта ямы во дворе жилого дома обнародовали в телеграм-канале Amur Mash.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Победы, где уже продолжительное время существовала значительная выбоина в асфальте. Две горожанки решили собственными силами ликвидировать повреждение дорожного полотна, используя доски и подручные средства.

Ранее сообщалось, что участок дублера Новорижского шоссе и транспортная развязка появятся в Истре.